Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 13 человек

Количество пострадавших в результате взрыва в супермаркете «Перекресток» в Петербурге к утру четверга, 28 декабря, выросло до 13 человек, написала в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших от взрыва. «По состоянию на 08:00 по московскому времени 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине „Перекресток“ на Кондратьевском проспекте — 13 человек. Из них от госпитализации отказались пять пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — пятеро, в удовлетворительной — трое», — написала Митянина.

Детей среди пострадавших нет, уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению. «Фонтанка» при этом утверждает, что среди раненых есть беременная на сроке 16 недель, а состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, у него открытая рана живота. Как сообщил пресс-секретарь Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в своем Twitter, градоначальник поручил социальному блоку правительства Петербурга подготовить распоряжение о материальной помощи пострадавшим.

Сообщение о взрыве в супермаркете поступило накануне около 18:45 по московскому времени. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе «Гигант Холл», на первом этаже, возле камер хранения магазина «Перекресток». По данным следственных органов, было приведено в действие самодельное взрывное устройство мощностью примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 ст. 30, часть 2 ст. 105 УК РФ). Позже в ведомстве уточнили, что рассматривают все версии произошедшего. При этом работу специалистов на месте взрыва координирует Национальный антитеррористический комитет. Вечером 27 декабря был опубликован список, состоящий из восьми фамилий пострадавших. Все подробности, которые известны на данный момент, можно прочитать здесь.

По материалам «ДП»