Пострадавшие и очевидцы — о взрыве супермаркета в Петербурге
В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв вечером 27 декабря. По разным данным пострадали от трех до 10 человек, минимум один находится в тяжелом состоянии — тут можно посмотреть пофамильный список. Мы ведем прямую трансляцию происшествия. Также собрали первые комментарии очевидцев и потерпевших.
Елена
В комментарии «Собака.ru»:
«Я подошла минут через 5 после взрыва, видела только людей, которые сидели рядом с ошалевшим видом и 2 полицейских натягивали полосатую ленту. У входа стекла и пятна крови. Самих раненых не видела. Подъехала первая пожарная. Быстро ретировалась».
Пострадавший при взырве
Комментарий «Бумаге» из скорой:
«Я был на кассе. [Взрыв произошел] передо мной. Где именно, трудно сказать. Со мной в скорой женщина. Она пострадала гораздо больше. Она была у камеры хранения»
Пострадавший добавил, что у него, предположительно, перелом лодыжки, он не может ходить.
Дочь пострадавшей
В комментарии телеканалу «РЕН»:
«Там была моя мама, она была в театральной кассе. Ее откинуло взрывной волной или оглушило, я точно не поняла. Она выбежала, позвонила, сказала, что народ выбегает. Взрыв был очень сильный, двери повыбивало, как я поняла, многие в крови были».
Анастасия
В комментарии в соцсетях:
«Там всё оцеплено и людей не пускают. Могу сказать только одно. В районе 19:00 слышали взрыв. Думали, что бахнул салют, но, по истечению трёх минут, за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция - очень много машин.
Вышли на улицу покурить, и наш сосед сообщил нам, что магазин «Перекрёсток» - взорвали. Туда побежали несколько людей, по всей видимости родные.
Эта всё, что нам на данный момент известно».
Стюша Нюша
В комментарии в соцсетях:
«А я к кассе подходила, вспомнила что забыла кое что, отхожу в обратную сторону и взрыв произошёл,паника началась, дети плачут, мужчина от боли кричит, нас через пожарную дверь выпустили, вся жизнь перед глазами проскочила».
Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.
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