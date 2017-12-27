Пострадавшие и очевидцы — о взрыве супермаркета в Петербурге

Комментарий «Бумаге» из скорой:

«Я был на кассе. [Взрыв произошел] передо мной. Где именно, трудно сказать. Со мной в скорой женщина. Она пострадала гораздо больше. Она была у камеры хранения»

Пострадавший добавил, что у него, предположительно, перелом лодыжки, он не может ходить.