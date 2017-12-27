Исследование: в новогодние праздники россияне склонны больше знакомиться в сети

По сравнению с 2014 годом, в период с 30 декабря по 1 января количество знакомств в сети в России увеличилось в 9 раз — такие итоги исследования опубликовал дейтинг-сервис Badoo. Для сравнения, в мире за этот период стали знакомиться в 2,5 раза чаще.

Аналитики сообщили сайту «Собака.ru», что исследование разрушает миф о том, что в новогодние праздники все сидят дома и устраивают диджитал-детокс.

Также были проанализированы популярные для онлайн-знакомств места отдыха. На первом месте оказался индонезийский остров Бали, следом идет Шри-Ланка, а «бронза» досталась горнолыжному курорту Куршавель.