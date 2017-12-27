12-летняя петербурженка рассказала о травле на передаче «Давай поженимся!»

12-летняя жительница Петербурга Анастасия Титова выложила на Youtube видео, в котором рассказала об унижении героев программ на российском телевидении. Девочка была участницей шоу «Давай поженимся!», куда пришла вместе со своим отцом.

Она сообщила, что после выхода передачи пользователи сети начали писать в ее адрес нелицеприятные комментарии, в которых называли петербурженку «кошмарным ребенком», «ходячим монстром», «мерзкой девочкой». и так далее.

Об Анастасии известно, что она дистанционно учится в американской школе и говорит, что у нее доверительные отношения с отцом. В школе, где учится девочка, обсуждают вопросы религии, международной политики и феминизма, а ее героиня — 20-летняя правозащитница Малала Юсуфзай. Несмотря на все это, ведущие передачи посчитали Анастасию слишком «взрослой» и неискренней.

В видеоролике юная петербурженка зачитывает хейтерские комментарии пользователей сети и пытается объяснить свою позицию. «Прекратите травмировать детей, унижать женщин и разжигать ненависть на "Давай Поженимся" на главном СМИ России. Смените ведущих и формат программы!», - говорит она. Также петербурженка сообщила в ролике, что обратилась с обращением прекратить подобный формат передач к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту и в Следственный комитет России.