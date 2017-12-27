Стоимость перелетов в дни ЧМ-2018 выросла на 230 процентов

Федеральная антимонопольная служба получила три жалобы относительно стоимости авиабилетов по направлениям в города, где пройдет ЧМ_2018. Издание РБК пишет, что уже на сегодняшний день стоимость авиабилетов в эти города выше на 230%, чем обычно.

«Мы внимательно изучим все обстоятельства и применим меры антимонопольного реагирования. Маршруты в города, где будут проводиться матчи, являются конкурентными, и признаков сговора по ним ФАС пока не наблюдает. Однако в связи с высоким приоритетом проведения чемпионата маршруты в города ЧМ-2018 являются для нас предметом повышенного внимания», — рассказали представители ФАС.

Ранее РЖД запустили бронирование на специальные бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Волгограде и Сочи. Официальным талисманом турнира стал волк Забивака. Оргкомитет ЧМ-2018 официально разрешил болельщикам-гомосексуалам держаться за руки и целоваться на стадионах во время матчей.