Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной красной икры

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по выбору красной икры к Новому году.

В первую очередь контролирующий орган не рекомендует покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли, Также не стоит покупать продукт, в состав которого входит пищевая добавка Е-239 (уротропин), запрещенная с 2010 года — при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются формальдегиды, опасные для здоровья. Среди разрешенных добавок — Е-200 и Е-211.

Ведомство также напоминает, что на этикетке упаковки с икрой должно быть обязательно указано название рыбы, из которой был изъят продукт, дата изготовления и дата фасовки. А на жестяной банке должна быть указана дата изготовления, слово «Икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р», причем эта надпись должна быть выбита изнутри.

Кроме того покупатели могут отличить искусственную икру от натурального продукта по оболочке — у искусственной она более жесткая и сложнее лопается, а если положить икру в горячую воду, то натуральная должна побелеть и опуститься на дно. Искусственная же растворится и окрасит воду.

Напомним, ранее стало известно, что красная икра рекордно подорожает к Новому году.