Двое на микроавтобусе прорвались через финскую границу, вытолкнув из машины таможенника

Микроавтобус, ехавший из Финляндии, прорвался через российскую границу на таможенном посту Торфяновка в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного таможенного управления.

По данным агентства, около 6 утра 27 декабря микроавтобус проходил пограничный контроль на посту Торфяновка. Когда в транспортное средство сел инспектор и предложил проехать в зону таможенного контроля, водитель вытолкал его и поехал на территорию России, пробив шлагбаум. По некоторым данным, он угрожал сотруднику поста пистолетом.

По данным 47news, в микроавтобусе ехали двое братьев, оба русские и в Финляндии занимаются бизнесом, один из них имеет финское гражданство. Позже сотрудники дорожной полиции нашли микроавтобус пустым на территории поселка Торфяновка. В таможенном управлении заявили, что водителя ищут, силовые службы пока не комментируют инцидент. По данным регионального издания, подобных случаев на российско-финской границе не было около 10 лет.

По материалам «ДП»