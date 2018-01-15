«Я сходил на 150 первых свиданий — вот 10 способов испортить все и остаться в одиночестве»

Автор анонимного телеграм-канала @tinderfuck живет в Петербурге, ходит на свидания и описывает это. Первые его 150 встреч чаще всего становились последними – д ля нас он написал колонку о том, чего точно не стоит говорить и делать, если вы хотите продолжения отношений.

Я познакомился с девушкой, она симпатичная, стильная, с хорошей энергетикой. Что-то щелкает, и мы начинаем нравиться друг другу. Все идет к тому, что между нами произойдет какое-то взаимодействие. Будет ли это только секс или что-то большее, в данный момент не имеет значения.

Но часто все идет не по плану и, в конце концов, девушка остается наедине с вопросом «что я сделала не так?». Почему мужчина может слиться, хотя, казалось бы, все шло так хорошо? Никакой драмы и несчастной любви, но согласитесь: неприятно, когда исчезает человек, который вызвал даже минимальную симпатию. Я выбрал десять наиболее важных причин. Все они основаны на моем личном опыте и не претендуют на объективность.

Супер Серьезный Марафет

Не люблю, когда по девушке видно, что она собиралась минимум два часа. Околовечернее платье (какое к черту платье, 10 месяцев в году погода в Петербурге к этому не располагает), тонна косметики на лице, облако въедливого парфюма, сумка, которую нельзя нести на плече, а только в руке, каблуки. Дело не в моей нелюбви к такому стилю, а в неестественности, девушка чувствует себя неловко и скованно. И, конечно, я понимаю, какого труда это ей стоило, и чувствую себя обязанным.

«Ищу пару раз и навсегда»

Я что, на кастинге? Прохожу какой-то тест из идиотских пунктиков на соответствие образа спутника жизни? Флирт – это игра, намеки, интонации, шутки, обаяние. А в случае настойчивого поиска «серьезных отношений» мы будто сразу переходим в момент, в котором скандалим на кухне и решаем, кто сегодня сидит с ребенком.

Спасибо девушкам, которые указывают в своем профиле «только серьезные отношения» – я сразу могу обойти их стороной. Дело, кстати, не в том, что я этого боюсь. Просто я верю, что все должно возникнуть само – совпадут темпераменты, юмор, секс, жизненная позиция, и тогда мы перейдем из стадии развлечения к чему-то более важному.

Агрессия

Неумение адекватно реагировать на простейшие ситуации. Например, если ее случайно кто-то коснется или наступит на ногу, а она начнет кричать на обидчика: «Аккуратней надо ходить!», «Не трогай меня». Одна моя знакомая как-то разлила немного шампанского на «только постиранные» джинсы. После она превратилась в неприятный комок ненависти и ругани. «Это же всего лишь джинсы, – думал я, – ни одной нашей нервной клетки это не должно стоить». Мне совершенно расхотелось с ней общаться.

В девушках, повышающих голос в неуместных ситуациях, трудно разглядеть приятную личность. Прогрессивных читателей прошу воздержаться от критики в мой адрес. Я не выступаю за то, что девушки должны быть смиренными и кроткими – по-настоящему полюбить можно только сильную и независимую личность (нет, это не намек на протухший мем, все очень серьезно).

Нытье

Типичная история: она инициирует общение с помощью небольшой жалобы в духе «надоело сидеть на работе», «не выспалась», «погода отстой». В ответ я утешаю, шучу и развлекаю понравившуюся мне девушку.

Но проходит немного времени и я понимаю: нытье – это стиль ее жизни. Я пытаюсь прекратить эту игру, аккуратно даю понять, что это не самый удачный способ общения, стараюсь вытащить из нее позитив через другие темы. Но в какой-то момент мне приходится прекратить эмоционально отвечать на ее жалобы. Она это воспринимает так, будто я прекращаю с ней общаться. Пытается понять, в чем дело (жалуется дальше). У нас ничего не получается.



Ты тридцать восьмой в Tinder

Очень трудно воспринимать всерьез девушку, которая рассказывает о том, как сделала минет едва знакомому парню в такси, с кем переспала сразу, а с кем чуть позже. Никому не хочется чувствовать себя хуже других. Люди, истории, мысли и чувства похожи друг на друга, и наше желание ощущать уникальность тоже противоречиво присуще каждому. Поэтому, если человек нравится, всегда лучше подыграть ему в его эгоистичных желаниях быть кем-то особенным для вас.

Обесценивание

Или демонстрация собственного превосходства, вызванная, конечно, неуверенностью в себе (минутка диванной психологии). Такая девушка никогда не признает, что ей что-то может нравиться, ведь выразить чему-то или кому-то симпатию, значит поставить знак равно между собой и этим явлением или человеком.

Она при этом может быть интересной и обаятельной, но рано или поздно любому надоедает биться об этот барьер. Для меня важно, чтобы человек что-то любил и не боялся признать это для себя и окружающих.

Секта бывшего

Бесконечно рассказываешь о своем бывшем? Сравниваешь меня и его? Пережила «трагичную» любовь и никак не можешь его забыть? Я посочувствую и пожалею тебя, потому что я вежливый и воспитанный человек, но в моей голове произойдет щелчок, который исключит любую возможность продолжения.

Самое важное, что стоит понять – в момент любого взаимодействия существуете только вы двое. Попробуйте забыть на пару часов про всех своих бывших, настоящих и будущих – наслаждайтесь человеком, с которым вы рядом сейчас.



«Развлекай меня»

Или отношение к спутнику как к ресурсу для получения удовольствия. «Что расскажешь?», «Что ты придумал на сегодня?», «Почему ты так мало интересуешься мной?», «Выбери сам, что я буду» и еще миллион фраз, которые наглядно демонстрируют, что все усилия по построению коммуникации и организации вечера ложатся на меня, и не стоит ждать нормальной обратной связи.



Потом эти же самые дамы рассказывают подругам за бутылочкой вина, что нынче перевелись настоящие мужчины. Возможно, они правы, а возможно, это их личный выбор и что-то менять нужно в себе. Я склоняюсь ко второму варианту.

Болезненное желание одобрения

Бывает, что существенную часть жизни девушка непрерывно ищет одобрения в глазах окружающих и может дойти до того, что случайные люди (например, я или другой парень из Tinder) являются для нее критерием собственной значимости.

Одна моя подруга в первый день нашего знакомства начала демонстрировать мне свои вокальные данные, когда мы прогуливались – пела какую-то песню. Я ничего не сказал об этом, но она ждала, что я буду восхищаться ее талантом. После она чуть не заплакала – настолько ей было важно, чтобы я ее похвалил. Ничего долгосрочного у нас не вышло – во всем остальном она была такая же. Даже секс был невыносим, потому что приходилось постоянно выражать восхищение. Меня привлекают уверенные люди, а болезненная самооценка часто становится рычагом для манипуляции.

Излишняя серьезность

Самые глупые и неловкие моменты – когда ты пытаешься пошутить, а на тебя бросают взгляд, мол, «какого хрена ты это делаешь, у нас тут свидание». Я не склоняю к тому, что необходимо ржать как австралийская квокка над шуткой про два стула. Но не стоит забывать, что встреча – это игра, и относиться к ней нужно соответствующе.