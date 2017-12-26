Умер основатель Aviasales Константин Калинов

Основатель Aviasales Константин Калинов скончался в Москве утром 26 декабря. Об этом сообщает портал vc.ru со ссылкой на представителей компании. Ему было 40 лет.

Причина смерти на данный момент не установлена. Известно, что Калинов прекратил операционную деятельность в компании Aviasales в конце 2016 года из-за продолжительной болезни.

Константин Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. В 2007 году он запустил блог, на котором аккумулировал спецпредложения авиакомпаний. На основе его был запущен поисковик билетов Aviasales.