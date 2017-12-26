Собчак официально зарегистрировали кандидатом в президенты

Центризбирком рассмотрел документы Ксении Собчак и разрешил ей участвовать в выборах президента, сообщает РИА Новости. Телеведущая официально стала кандидатом от партии «Гражданская инициатива».

Собчак разрешили открыть специальный счет для формирования избирательного фонда и начать официальный сбор подписей в свою поддержку. Ранее она представила свою предвыборную программу на съезде «Гражданской инициативы». Документ состоит из 123 пунктов, которые разделены между собой по блокам «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».