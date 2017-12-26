Названы самые рейтинговые программы российского телевидения в 2017 году

Трансляция парада Победы на Красной площади стала самой рейтинговой телепрограммой в России в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба «Первого канала» со ссылкой на данные Mediascope. В тройку самых рейтинговых программ также вошли праздничный выпуск новостей Первого канала 9 мая и первая часть документального фильма Оливера Стоуна «Путин», говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, самым рейтинговым развлекательным шоу стала программа «Первого канала» «Лучше всех». Шоу удерживало лидерскую позицию на протяжении 15 недель. Информационная программа «Время», которой в этом году исполняется 50 лет, держалась на первой строчке списка на протяжении 11 недель. Кроме того, в число самых рейтинговых программ вошла трансляция торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ, проходившего 30 июля в Кронштадте и Петербурге. В топ списка также входят музыкальная программа «Голос. Дети» и ток-шоу «Пусть говорят».

По материалам «ДП»