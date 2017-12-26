В Петербурге неизвестные в костюмах собак спилили елки в парке
В Петербурге двое неизвестных срубили елки в парке на проспекте Луначарского. Видео случившегося опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП». Автор ролика пишет,что злоумышленники понесли ели в костюмах собак.
Напомним, ранее на сайте комитета по природным ресурсам Ленобласти опубликовали инструкцию о том, в каких лесничествах горожане могут бесплатно срубить ели для Нового года.
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