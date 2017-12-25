Смольный подарил детям на Новый год сломанные наушники для iPhone

В Смольном закупили 2500 наушников для Apple iPhone, без покупки к ним самих телефонов или хотя бы плееров для несовершеннолетних неблагополучных детей. Как оказалось, наушники были бракованными.

Как рассказали «Фонтанке» в одном из социальных центров города 25 декабря, партия наушников поступила к ним на прошлой неделе на всех подопечных и сразу в трех цветах. Ребята радостно разобрали подарки, однако почти сразу начали звонить и жаловаться, что новая игрушка не работает. Более того, на некоторых товарах оказалась поврежденной упаковка. После этого сотрудники центра были вынуждены «прослушать» все наушники из партии и выяснили, что примерно 10% поступивших к ним устройств не работают.

В комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проблему признали. Поставщиком наушников выступил Алексей Аранович — президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества и профессор кафедры истории и теории искусств СПГУТД, а теперь и индивидуальный предприниматель. Закупка устройств обошлась бюджету в 4 млн рублей.

«В соответствии с техническим заданием государственного контракта гарантийный срок наушников составляет не менее 2 месяцев. В соответствии с этим, все наушники с выявленными дефектами будут заменены на рабочие в установленный срок подрядной организацией», – сообщили изданию в пресс-службе комитета.

Алексей Аранович на звонок «Фонтанки» заявил, что действительно был поставщиком устройств, но от подробных комментариев воздержался, сославшись на занятость в университете.

По материалам «Фонтанки»