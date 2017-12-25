Видео: что такое идеальный Новый год по мнению петербуржцев

Сотрудники благотворительной организации «Ночлежка» расспросили петербуржцев на улице, что такое для них идеальный Новый год и получили «совершенно человеческие, понятные каждому ответы про то, чего хочется от этой праздничной ночи».

Напомним, 24 декабря организация закончила собирать новогодние подарки для бездомных. При этом за несколько дней до Нового года «Ночлежка» попросила горожан приносить мандарины и яблоки (если начать собирать их раньше, они испортятся). Узнать по каким адресам это сделать, можно здесь.