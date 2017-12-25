Эксперты: 30% роллов в Петербурге заражены кишечной палочкой

Центр контроля качества в Петербурге нашел кишечную палочку в 30% популярных у горожан роллов. По данным 78.ru, эксперты закупили для исследования блюда японской кухни в разных местах: супермаркетах, ресторанах, службах доставки.

Результат оказался неудовлетворительным, причем отнюдь не всегда из-за плохого качества рыбы. «Причина именно в человеческом факторе — были нарушены нормы СанПиН. Либо грязными руками делают продукцию, либо в нечистой посуде», — заявил изданию глава Центра контроля качества товаров, работ и услуг Владимир Баринов.

Помимо грязных рук самым распространенным нарушением, которое может привести к возникновению кишечной палочки, эксперты назвали неправильные условия хранения рыбы. К примеру, несоблюдение температурного режима или многократную заморозку продукта. Эксперты отметили, что заразиться легче не сырой рыбой, запеченной. Причем последствия, по их словам, могут быть серьезными, вплоть до летального исхода.

«В запеченные суши наши доблестные рестораторы кладут все отходы. Сколько они пролежали, никто не знает. От большой плашки лосося остается 30-40% отходов. Японцы выкидывают их на помойку», — заявила изданию Екатерина Бокучаева. Частыми симптомами отравления кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев назвал тошноту, рвоту, подъем температуры, понос и интоксикацию. Напомним, ранее активисты составили рейтинг самых опасных продуктов в петербургских магазинах.

По материалам «ДП»