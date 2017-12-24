«123 трудных шага»: Ксения Собчак представила предвыборную программу
Ксения Собчак представила свою предвыборную программу на съезде «Гражданской инициативы» 23 декабря. После этого её опубликовали на сайте Собчак.
Программа получила название «123 трудных шага». Документ состоит из 123 пунктов, которые разделены между собой по блокам «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика». Как отметила в обращении Ксения Собчак, положения программы будут уточняться и дополняться «до самого окончания избирательной кампании».
В политике Собчак предлагает: ограничить права всех силовых структур, запретить должностным лицам всех уровней занимать одну и ту же должность дольше двух сроков в течение жизни. При этом она предлагает закрепить законодательно возможность импичмента всех избираемых должностных лиц, а также вернуть графу «против всех» в избирательных бюллетенях.
Говоря о «демократических реформах», она отмечает, что все они должны «начинаться с освобождения и реабилитации всех политических заключенных и упразднения «антиэкстремистских» статей № 280 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Она также предлагает сделать российскую армию полностью контрактной и отказать от срочной службы. Собчак добавляет, что расходы на оборону, полицейские силы и госаппарат необходимо сократить, а полученные от этого 1,5 триллиона рублей необходимо направить, в частности, на социальные нужды.
В планах Ксении Анатольевны поднять пенсии до 40% от средней заработной платы. При этом правительство и президент не должны иметь права на замораживание пенсионных накоплений граждан без одобрения парламента.
В социальной политике Собчак отметила важность развития сферы образования. На него она предлагает тратить не менее 5% всего ВВП страны. Она отметила, что также необходимо усовершенствовать системы защиты диссертаций и присуждения ученых степеней.
В программе «123 трудных шага» также есть пункт о легализации однополых браков: «Необходимо внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания».
Во внешней политике Собчак отметила необходимость восстановления партнерских отношений с Евросоюзом, так как нам необходимы «мирные и добрососедские» отношения с другими странами. Она также отметила, что «долгосрочной целью» России может стать подписание соглашения об ассоциации с ЕС.
Ксения Собчак намерена выдвинуться от партии «Гражданская инициатива», при этом она позиционирует себя как кандидат «против всех».
Напомним, вчера она также обратилась к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой разрешить ей «высказаться на улицах родного города».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.