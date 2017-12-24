«123 трудных шага»: Ксения Собчак представила предвыборную программу

Программа получила название «123 трудных шага». Документ состоит из 123 пунктов, которые разделены между собой по блокам «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика». Как отметила в обращении Ксения Собчак, положения программы будут уточняться и дополняться «до самого окончания избирательной кампании».

В политике Собчак предлагает: ограничить права всех силовых структур, запретить должностным лицам всех уровней занимать одну и ту же должность дольше двух сроков в течение жизни. При этом она предлагает закрепить законодательно возможность импичмента всех избираемых должностных лиц, а также вернуть графу «против всех» в избирательных бюллетенях.

Говоря о «демократических реформах», она отмечает, что все они должны «начинаться с освобождения и реабилитации всех политических заключенных и упразднения «антиэкстремистских» статей № 280 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Она также предлагает сделать российскую армию полностью контрактной и отказать от срочной службы. Собчак добавляет, что расходы на оборону, полицейские силы и госаппарат необходимо сократить, а полученные от этого 1,5 триллиона рублей необходимо направить, в частности, на социальные нужды.

В планах Ксении Анатольевны поднять пенсии до 40% от средней заработной платы. При этом правительство и президент не должны иметь права на замораживание пенсионных накоплений граждан без одобрения парламента.

В социальной политике Собчак отметила важность развития сферы образования. На него она предлагает тратить не менее 5% всего ВВП страны. Она отметила, что также необходимо усовершенствовать системы защиты диссертаций и присуждения ученых степеней.

В программе «123 трудных шага» также есть пункт о легализации однополых браков: «Необходимо внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания».

Во внешней политике Собчак отметила необходимость восстановления партнерских отношений с Евросоюзом, так как нам необходимы «мирные и добрососедские» отношения с другими странами. Она также отметила, что «долгосрочной целью» России может стать подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

Ксения Собчак намерена выдвинуться от партии «Гражданская инициатива», при этом она позиционирует себя как кандидат «против всех».

Напомним, вчера она также обратилась к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой разрешить ей «высказаться на улицах родного города».