В аэропорту Пулково открылась предновогодняя благотворительная ярмарка

В аэропорту Пулково в зале регистрации открылась благотворительная ярмарка «Добрый аэропорт». Она продлится до 26 декабря включительно. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба аэропорта.

В указанные дни с 13:00 до 18:00 пассажиры и гости воздушной гавани смогут приобрести на ярмарочных стендах новогодние подарки для родных и близких: елочные украшения, керамику, оригинальную бижутерию, зимние аксессуары и предметы для дома.

Сотрудники аэропорта также изготовили снежные шары – «сноуболы», глиняную посуду и новогодние игрушки. Все средства, вырученные по итогам ярмарки, будут направлены на помощь подопечным организаций-участников.