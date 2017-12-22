Эксперимент: Я закрылась в звуконепроницаемой комнате на 48 минут и чуть не сошла с ума

Действительно ли молчание — золото? Я живу в мегаполисе и не могу представить, каково это — засыпать без шума машин или плача соседского ребенка. У меня есть знакомые, которые переехали в сельскую местность. Они ложатся спать при практически абсолютной тишине, но не думаю, что я бы так смогла.

В Миннесоте есть звуконепроницаемая (безэховая) лаборатория Орфилда, которая поставила мировой рекорд Книги Гинесса как «самое тихое место на Земле». Производители звукового оборудования используют ее для технологических испытаний. В бесшумную комнату могут также прийти и рядовые посетители. Основатель лаборатории Стив Орфилд рассказывает, что максимальное количество времени, которое человек смог провести в этой комнате — 45 минут. По его словам, у некоторых посетителей уже спустя несколько секунд начинаются галлюцинации. Я решила проверить на себе действие абсолютной тишины — насколько это невыносимое чувство?

Я нашла безэховую камеру в техническом университете Дании к северу от Копенгагена. Сюда, в отличие от американской лаборатории, не пускают обычных людей. Но для меня, как журналистки, сделали исключение. Когда я приехала в университет, ассистент инженера Йорген Расмуссен повел меня в ярко освещенную комнату. Он наблюдал за мной во время эксперимента. Зайдя внутрь, я была шокирована ощущением тотальной пустоты — стояла просто гробовая, в самом прямом смысле этого слова, тишина. Было такое ощущение, будто у меня в ушах толстенные беруши. Когда я хлопнула в ладоши, звук немедленно исчез. Когда я попыталась что-то сказать, то обивка на стенах, потолке и под полом как будто высасывала слова у меня изо рта.