Петербуржец показал, чем работа в море отличается от работы в офисе во время шторма

Штурман корабля из Петербурга Александр Андреев опубликовал в Yoyutube видео из каюты корабля, снятое во время шторма в Северном море. 

Андреев рассказал TJ, что подобные погодные условия на море в северных широтах не редкость  – они происходят примерно раз в неделю. После шторма на корабле всегда делают уборку. 

В разговоре с TJ Андреев подчеркнул, что подобные шторма на северных морях происходят примерно раз в неделю, а после них обязательно приходится делать уборку.

«В момент съёмки я проходил практику в должности матроса на танкере-продуктовозе. Это был перерыв на кофе-тайм, зашёл отдохнуть и решил немножко снять на видео. Конечно, привыкаешь со временем к таким особенностям нахождения на борту судна и уже не так сильно на это обращаешь внимание»,  – рассказал петербуржец. 


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