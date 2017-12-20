Петербуржец показал, чем работа в море отличается от работы в офисе во время шторма

Штурман корабля из Петербурга Александр Андреев опубликовал в Yoyutube видео из каюты корабля, снятое во время шторма в Северном море.

Андреев рассказал TJ, что подобные погодные условия на море в северных широтах не редкость – они происходят примерно раз в неделю. После шторма на корабле всегда делают уборку.

В разговоре с TJ Андреев подчеркнул, что подобные шторма на северных морях происходят примерно раз в неделю, а после них обязательно приходится делать уборку.

«В момент съёмки я проходил практику в должности матроса на танкере-продуктовозе. Это был перерыв на кофе-тайм, зашёл отдохнуть и решил немножко снять на видео. Конечно, привыкаешь со временем к таким особенностям нахождения на борту судна и уже не так сильно на это обращаешь внимание», – рассказал петербуржец.