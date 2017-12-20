По всей России на автозаправках и в магазинах произошел кассовый коллапс

В России в среду, 20 декабря, произошел масштабный сбой в работе кассового оборудования крупных продуктовых сетей и автомобильных заправок.

О проблемах с кассами сообщили, в частности, магазины сетей «Магнит» и «Магнолия», а также АЗС «Газпром нефти», «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти». В ФНС уточнили позже, что зафиксированы проблемы с оборудованием от компаний АО «ШТРИХ-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».

Замглавы ФНС Даниил Егоров 20 декабря разослал в региональные управления службы письмо, в котором указал, что пользователи, в работе контрольно-кассовой техники которых произошел сбой, могут проводить расчеты без ее применения в связи с отсутствием вины в этом. «ФНС России обращает внимание, что в таких обстоятельствах пользователи ККТ не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет», — сказано в сообщении.

Сбой, по данным ФНС, был зафиксирован с 01:00 20 декабря. Первыми с проблемами столкнулись магазины в городах Дальнего Востока, рассказал совладелец одной из крупнейших сетей по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев. Он написал на странице в Facebook, что причиной сбоя стал отказ фискальных накопителей «Штрих-М-01Ф». Аппараты этой же марки установлены на АЗС «Роснефти», а также в магазинах сетей «Пятерочка», «М.видео». «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители и встала торговля», — написал Алексеев. Речь идет о фискальных накопителях «Штрих-М-01Ф», которые используются в кассовой технике для хранения данных по операциям до их передачи в налоговую.

По оценке OFD.Ru, доля фискальных регистраторов, производимых всеми компаниями группы «Штрих-М», составляет порядка 25% всего рынка. С 1 июля 2017 года все российские компании в сфере торговли обязаны использовать кассы с фискальными накопителями для передачи информации о платежах в ФНС в режиме реального времени. По данным ФНС на конец ноября, более 470 тыс. налогоплательщиков, обязанных применять кассовую технику, зарегистрировали 1 млн 447 тыс. кассовых аппаратов нового поколения. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, уже пробито 16 млрд чеков на 10 трлн рублей.

Как сообщает портал Rambler, Пока же 2500 центров технического обслуживания «Штрих-М» и 20 000 сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя.

По материалам «ДП»