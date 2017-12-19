19 декабря депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Анохин «встретился» с Алексеем Навальным на одной из концертных площадок города. Соперником Анохина стала картонная коробка с прикрепленным на ней портретом политика.

Как сообщает издание «Мойка 78», в петербургском штабе оппозиционера заявили, что Навальный на баттл не пришел и впервые услышал про поединок. Там отметили, что сейчас у политика «очень сложный период подготовки к выборам» и рэп-баттл с петербургским депутатом в его планы не входил.

Ранее Анохин встретился на рэп-баттле с представителем «Партии Роста» Максимом Резником. Поединок проходил в течение пяти раундов и победу в нем одержал Резник.