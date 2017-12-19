В России запустили бесплатное смс-информирование о пропавших людях

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запускает сервис sms-информирования о поисках пропавших людей. Для оформления подписки необходимо указать на сайте имя, телефон и регион.

В списке 40 регионов, где на данный момент доступна услуга. Сервис бесплатный и подключиться к нему могут пользователи всех основных мобильных операторов.

Участники программы также смогут выделить для себя приоритетные направления – поиск детей или пожилых людей, которые теряются как в городе, так и за городом. В смс-уведомлении будет содержаться информация о пропавшем человеке, координаты местного поискового штаба и телефон координатора, который курирует поиски. Все изменения о ходе поисковой операции будут также поступать на телефон.