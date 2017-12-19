«Первый канал» впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»

«Первый канал» впервые за последние 10 лет не покажет на Новый год комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Об этом пишет издание «Сноб».

Как сообщила изданию пресс-секретарь «Первого канала» Лариса Крымовая, это связано с истечением прав на показ картины. «Это самая вероятная причина, но более точной информации я сейчас дать не могу», — сказала она.

31 декабря 2017 года «Иронию судьбы» можно будет посмотреть по телеканалу «Россия-1».