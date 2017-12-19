Дональд Трамп прокомментировал попытку теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп заявил, что в теракте в Петербурге, который удалось предотвратить благодаря разведданным ЦРУ, «могли погибнуть, возможно, тысячи людей». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы попытаемся установить успешное партнерство с другими странами, но таким образом, чтобы защищать наши национальные интересы. В качестве примера можно привести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого он поблагодарил нашу страну за разведданные, которые ЦРУ смогло предоставить для предотвращения масштабной террористической атаки, планировавшейся в Санкт-Петербурге», - заявил он.

Владимир Путин 17 декабря поблагодарил президента США Дональда Трампа в телефонном разговоре за предоставление информации, которая «оказалась достаточной для розыска и задержания преступников». Напомним, 15 декабря был арестован первый подозреваемый в подготовке терактов на территории Петербурга. Им оказался 18-летний Евгений Ефимов, который собирал взрывное устройство для подрыва Казанского собора.