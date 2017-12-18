Социологи назвали самые бесперспективные профессии в России

Россияне считают должность работника жилищно-коммунальных услуг и дворника наименее перспективными для хорошей карьеры. Соответствующий опрос провели социологи ВЦИОМ.

82% опрошенных россиян посчитали эти профессии тупиковыми, и только 15% высказались в их пользу. Второе место оказалось у водителя и таксиста – именно в этих сферах самый плохой профессиональный рост, по мнению 72% россиян. Также в топ-3 бесперспективных профессий попала работа нянечки в детском саду, против нее высказались 68% опрошенных.

В целом, как отмечают социологи, россияне все меньше интересуются неквалифицированными рабочими специальностями и отдают предпочтения деятельности, связанной с финансами (84%), юридической сферой (78%), с правоохранительными органами (71%) и торговлей (65%).

В перспективе (на 7-10 лет) наверху списка окажутся такие профессии, как высокотехнологичное производство (33%), IT-технологии (26%), здравоохранение и социальные услуги (24%). При этом рабочие специальности россияне посчитали наименее перспективными (менее 1%).

По материалам «ДП»