Судебные приставы будут встречать должников в Пулкове вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом

Cотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Петербургу будут встречать людей в аэропорту Пулково, чтобы напомнить им о долгах перед предприятиями ТЭК. Акция «Без долгов теплее» станет частью всероссийского рейда ФССП, сообщает канал «Санкт-Петербург». Вместе с приставами должников встретят Снегурочка и Дед Мороз, которые проводят их до мобильного пункта судебных приставов, в котором моно будет проверить наличие долговых обязательств.

Акция направлена на то, чтобы напомнить петербуржцам о необходимости оплачивать задолженности за электричество и тепло. Помимо этого консультировать граждан будут специалисты ПАО «ТГК-1» и АО «Петроэлектросбыт».