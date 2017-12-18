Роспотребнадзор предупреждает в инструкции россиян о Дедах Морозах-мошенниках

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте инструкцию о том, как правильно выбрать на Новый год аниматоров в облике Дедов Морозов и Снегурочек. Инструкция ведомства должна помочь россиянам уберечься от мошенников, переодетых в костюмы.

Так, контролирующий орган рекомендует при выборе аниматоров пользоваться советами знакомых и друзей, а также почитать в сети отзывы о компаниях, которые предоставляют подобные услуги. Более того, со Снегурочками и Дедами Морозами необходимо заключать договор на оказание услуг.

«Кроме того, приглашая чужих людей в дом, вы должны учитывать риски. Пользуясь доверчивостью и отсутствием бдительности людей, недобросовестные аниматоры могут во время мероприятия совершить кражу. Перед заключением сделки постарайтесь выяснить как можно больше деталей об опыте работы аниматоров, найти отзывы клиентов, которые подтвердят успешный опыт оказания услуг и благонадежность специалистов», – пишет ведомство.

Если аниматоры нарушили заключенный договор, представители Роспотребнадзора рекомендуют обращаться к сотрудникам ведомства.

Напомним, ранее в Петербурге до 25 декабря будет работать почта главного Деда Мороза из Великого Устюга, а в субботу, 23 декабря, в центре города состоится забег волшебников на дистанцию 2,5 км.