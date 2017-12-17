Биткоин за сутки трижды побил собственный рекорд

Общая капитализация биткоина превысила 336 миллиардов долларов. Чикагская товарная биржа(CME Group Inc) назначила начало торгов фьючерсами на эту криптовалюту на понедельник. Первой же торговать ими стала Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Она работает с биткоинном с 10 декабря.

Вчера, 16 декабря, биткоин привесил отметки в 18 и 19 тысяч долларов за единицу. Двумя днями ранее сообщалось, что капитализация рынка криптовалюты впервые превысила 500 миллиардов долларов.

Недавно мы рассказывали о первых биткоин-миллиардерах, братьях Винклвосс. Первые свои биткоины они приобрели на деньги, полученные после выигрыша в суде у создателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

По материалам «Фонтанки»