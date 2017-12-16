Норвежский кот выжил после 40-минутной стирки в стиральной машине

В барабан Зеро успел забраться, пока отец семейства оставил дверцу стиральной машины открытой для загрузки белья.

Однако первым, кто узнал, что случилось с котенком оказался 14-летний Йоахим. Он рассказал, что Зеро «промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить».

Хозяева животного сразу же повезли его в ветеринарную клинику, где животному сделали все необходимые капельницы. Через два дня Зеро вернулся домой. Сейчас он чувствует себя нормально. В семье же уверены: то, что Зеро выжил после стирки – это настоящее Рождественское чудо. Теперь перед каждой стиркой они проверяют, не залезло ли любопытное животное в барабан.

В России обратная история. В начале декабря житель Ухты немерено отправил кота своей знакомой в стиральную машину. По версии следствия, это было вызвано обидой мужчины на хозяйку кота Рыжика. Чтобы отомстить ей, он решил убить её домашнее животное

Напомним, 13 декабря Госдума РФ ужесточила наказание за жестокое обращение с животными. Согласно документу, максимальная санкция соответствующей статьи 245 Уголовного кодекса России увеличена с двух до пяти лет заключения.