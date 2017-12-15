Названы главные герои Петербурга 2017 года
Появился список героев Петербурга, которые помогали людям и улучшали город в 2017 году. Его составил портал «Мой район». В частности, среди участников списка — житель города Дмитрий Сысоев, который собрал вокруг себя единомышленников и превратил замусоренный берег у яхт-клуба «Балтиец», где провел свое детство, в пляж европейского уровня, а также перинатальный психолог Мария Будылина, создавшая социальный проект «Помощь уставшим мамам», в котором волонтеры и профессиональные психологи выезжают к мамам маленьких детей, нуждающихся в помощи, поддержке или просто общении.
Героем года по версии издания также стала Александра Синяк — хозяйка кафе «Чешский дворик», расположенного на Васильевском острове, где бесплатно кормят обедами пенсионеров и малоимущих граждан.
В список также попал Данила Горохов — молодой петербуржец, взявший из открытых источников данные ГИБДД о смерти пешеходов в городе и сделавший из них интерактивную карту, которая помогает понять (и властям, и жителям города), где нужно повышать уровень безопасности.
Портал «Мой район» также включил в рейтинг героев города Дарью Табачникову (создает сеть велодорожек), Даниила Александрова, благодаря которому бездомные Васильевского острова не будут мерзнуть этой зимой, Алексея Коткина, который проводит бесплатные экоэкскурсии и пытается привить петербуржцам любовь и бережное отношение к природе, Александру Шнайдрук, открывшую сразу после трагедии в метро группу помощи тяжелым пострадавшим Наталье Митрофановой и пенсионерке Антонине Погосовой, Юрия Вульфа (написал книгу о жителях дома по улице Конная, 10, погибших в блокаду) и Евгения Кутузова (пробежал марафон в поддержку девочки Олеси, у которой редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия).
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