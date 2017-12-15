Названы главные герои Петербурга 2017 года

Появился список героев Петербурга, которые помогали людям и улучшали город в 2017 году. Его составил портал «Мой район». В частности, среди участников списка — житель города Дмитрий Сысоев, который собрал вокруг себя единомышленников и превратил замусоренный берег у яхт-клуба «Балтиец», где провел свое детство, в пляж европейского уровня, а также перинатальный психолог Мария Будылина, создавшая социальный проект «Помощь уставшим мамам», в котором волонтеры и профессиональные психологи выезжают к мамам маленьких детей, нуждающихся в помощи, поддержке или просто общении.

Героем года по версии издания также стала Александра Синяк — хозяйка кафе «Чешский дворик», расположенного на Васильевском острове, где бесплатно кормят обедами пенсионеров и малоимущих граждан.