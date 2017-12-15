ФСБ заявила о предотвращении крупного теракта в Петербурге «в одном из культовых учреждений»

О предотвращении теракта в Петербурге заявила Центр общественных связей ФСБ России 15 декабря.

Как сообщили в ведомстве, в Петербурге выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Злоумышленники планировали совершить 16 декабря резонансные теракты путем самоподрыва террориста-смертника «в одном из культовых учреждений», а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового нахождения людей.

«13-14 декабря в результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации задержаны семь членов ячейки», – заявили в ФСБ.

У задержанных изъято «значительное количество» взрывчатых веществ, компоненты СВУ, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Также ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

По материалам «Фонтанки»