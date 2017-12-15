Совет Федерации назначил дату президентских выборов-2018

Совет Федерации на заседании в пятницу, 15 декабря, дал официальный старт предвыборной президентской кампании. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

Сенаторы проголосовали за эту дату единогласно. Верхняя палата приняла соответствующее постановление, которое вступит в силу с момента его официального опубликования. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас уточнил, что постановление о назначении даты выборов президента будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря, отмечает Интерфакс.

В Конституции прописано, что дата выборов должна быть назначена за 90-100 дней до дня голосования. Президент России Владимир Путин накануне на большой пресс-конференции объявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. При этом глава государства отметил, что надеется на поддержку политических деятелей и организаций и доверие россиян. Судя по данным последнего опроса «Левада-центра», Путина собираются поддержать на выборах 75% тех, кто пойдет на участки.

О своих планах баллотироваться также объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, уполномоченный про правам бизнеса Сергей Титов, телеведущие Екатерина Гордон и Ксения Собчак.

Издание «Ведомости» 14 декабря сообщило, что лидер справедливороссов Сергей Миронов, скорее всего, бороться за президентское кресло не будет. Если он откажется от участия в выборах, то партия, по данным издания, отправит своего депутата в инициативную группу, которую сформируют для поддержки Владимира Путина. Сам Миронов во время вчерашней пресс-конференции написал в Twitter, что самовыдвижение Путина — это правильный выбор. Участвовать в выборах также хотели оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский. Однако в Центризбиркоме (ЦИК) заявили, что они не смогут это сделать из-за судимостей.

Напомним, 14 декабря состоялась большая пресс-конференция президента Владимира Путина с журналистами. Здесь мы собрали его главные цитаты, а в этом материале можно увидеть реакцию пользователей сети на высказывания главы государства.

По материалам «ДП»