Полина Осетинская о насилии и важности разговора о травмах

О волне разоблачений в 2017 году

В 2008 году, когда я выпустила свою книгу «Прощай, грусть», никакой дискуссии на тему насилия не велось и каминг-ауты не были приняты. Публичный разговор стал возможен не так давно, именно поэтому произошла волна разоблачений, которая сейчас, как мне кажется, перешла уже в истерию. Говорить об этом нужно было тогда, когда это произошло. Тогда это было бы честно. Потому что сейчас это превратилось в стадное чувство и всеобщий свальный грех, когда «если этот сказал, то я тоже скажу». Конечно, такие истории происходили везде, всегда, во всем мире. И всегда у человека был выбор: пожертвовать чем-то и уйти, или остаться, потерпеть и получить что-то взамен. И ситуация, при которой человек ушел и смолчал, ничего не получив — это одно. Но когда он сделал то, о чем его просили, пострадал, получил роли, известность и миллионы, а спустя 30 лет об этом сказал — это другая история. Не у всех, конечно, хватает сил, но сейчас мы видим другую крайность — отсутствует понятие презумпции невиновности, достаточно просто оболгать человека, это может произойти с любым. Я не говорю о том, что все истории — ложь, но сейчас маятник качнулся в другую крайность, где доказательства уже не нужны.

О домашнем насилии в России

Что касается меня, то в моем случае речь шла не о сексуальном, а о домашнем насилии. От него в России погибает около 30 000 женщин ежегодно, и ситуация не стала лучше за последние 10 лет. Этим нужно, наконец, начать заниматься на законодательном уровне, прописывать программы социальной поддержки, потому что это уничтожение генофонда, гибель нации. Это полная атрофия норм морали. О семейном насилии нужно говорить широко и громко. Но это сложно, у жертв очень серьезные нарушения психики, они часто страдают из-за стокгольмского синдрома. Сплошь и рядом бывает, что муж избивает до полусмерти жену, детей, держит всех в страхе, женщина подает 15 бумаг на развод, но все равно он к ней приходит, обещает, что исправится, она остается, и все начинается заново. Должны быть созданы условия для поддержки, чтобы человеку, который решил бороться с домашним насилием, было, куда пойти. Потому что в нашей стране родственники и друзья говорят: «Не выноси сор из избы. Твой муж, ты и решай». И потом мало того, что искорежены женщины, появляется поколение травмированных детей. Нужна психологическая реабилитация самого насильника. Это же может быть вопрос распущенности, алкоголизма, неспособности контролировать свои эмоции. Может быть, это обусловлено ужасным прошлым, потому что также поступал его отец и дед. У нас же часто это считается нормальным: «бьет значит любит».