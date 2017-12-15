Оксфордский словарь выбрал слово года

Оксфордский словарь выбрал слово 2017 года. Им стал термин youthquake, который обозначает значительные культурные, политические или социальные изменения, вызванные действиями или влиянием молодых людей. Оксфордский словарь выбрал слово по критерию увеличения частоты его употребления по сравнению с прошлым годом.

Youthquake - термин не новый. Его придумала шеф-редактор Vogue Диана Вриланд, чтобы описать молодежное культурное движение, возникшее в Лондоне в 60-х годах. В то время молодое поколение воспринималось как источник вдохновения, способный изменить подход в формировании тенденций музыки, моды и поп-культуры.

Конкурентами youthquake на звание «слово года» были аntifa (антифашистское движение), broflake (человек, которого оскорбляют современные взгляды на жизнь из-за его консервативных ценностей), kompromat, white fragility (дискомфорт, который испытывает белый человек, когда он сталкивается с информацией о социальном неравенстве и несправедливости).

Напомним, ранее экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрал главное слово 2017 года.