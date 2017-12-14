Ксения Собчак задала Путину вопрос о допуске Навального на выборы

Во время Большой пресс-конференции президента Владимира Путина с журналистами, которая проходит 14 декабря в Москве, телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак задала главе государства вопрос о допуске Алексея Навального к выборам. Владимир Путин в ответе сравнил оппозиционера с Михаилом Саакашвили.

Собчак пришла на пресс-конференцию в футболке с надписью «Против всех», на что глава государства задал ей вопрос, что это означает. «Я против несменяемости власти и за россиян», —ответила ему телеведущая. «Вы всех обманули и пришли сюда как кандидат?», — продолжил Путин.

«Нет, я никого не обманула и пришла как журналист телеканала «Дождь», потому что это моя единственная возможность задать вам вопрос. У нас оппозиционных кандидатов либо не пускают на выборы, либо создают проблемы, я это чувствую по себе. Есть, например, Алексей Навальный, на которого заведены фиктивные дела. Мне очень сложно снять помещение в России, люди отказываются сотрудничать. Это связано со страхом, они понимают, что если ты поддерживаешь оппозицию, то либо тебя убьют, либо посадят. Почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?», — парировала телеведущая.

Президент ответил, что власть никого не боится, но оппозиция должна выйти с ясной и понятной людям позитивной программой действий. «Вы идете под лозунгом "Против всех", разве это позитивно? Тот персонаж, о котором вы говорите — это Саакашвили, только в российском варианте. Вы хотите, чтобы у нас был такой же государственный переворот, как на Украине? Большинство граждан нашей страны этого не хотят, я уверен. Но власть не должна быть похожа на мужика, который лениво выковыривает капусту из бороды. Президент не должен смотреть, как государство превращается в лужу, из которой олигархи вылавливают золотых рыбок. Мы же не хотим повторения Майдана в России», - сказал президент.

Здесь мы собрали главные цитаты Путина на пресс-конференции.

В свою очередь, Алексей Навальный уже прокомментировал вопросы Собчак в своем Twitter.