Знакомьтесь, Владислав Евглевский – путешественник, который едет автостопом от Мурманска до Владивостока с котом

Идея путешествия пришла мне в голову в мае этого года. До этого я чем только не занимался: ценными бумагами, строительством, продажей продуктов, ремонтом, аналитикой, но мне быстро становилось скучно. Я люблю адреналин: когда на нормального человека едет поезд, он либо замирает, либо убегает, а я иду вперед. Сначала собирался идти до Дальнего Востока пешком — все путешествие заняло бы два года. Но когда начал обдумывать план, понял, что могу достигнуть своих целей в более короткий срок. Я решил автостопить, и к Новому году, скорее всего, уже буду во Владивостоке.

Путешествие — это работа над собой, и очень продуктивная. Я, например, всегда с большим трудом общался с незнакомыми людьми, мне было некомфортно что-то просить. А за четыре дня путешествия у меня появилось два десятка новых знакомых. Для меня вообще гораздо важнее не на города посмотреть, а узнать их жителей, научиться их понимать. Я хочу проработать внутренние барьеры, которые мешают мне развиваться как личности. На нас всю жизнь оказывается давление, у многих это порождает внутренние конфликты. Кто-то пить начинает, а я вот пошел по России. И уже сейчас чувствую себя гармонично, мне хорошо в этом нестабильном состоянии.

Чтобы работа была максимально продуктивной, я решил поместить себя в самые тяжелые условия из возможных: пошел в декабре, когда к этому не располагает ни погода, ни настроение людей на дорогах. И интервью я даю не для того, чтобы прославиться, а чтобы не было пути к отступлению. Если хочешь вырасти в короткий срок, нужно ставить себе сложные задачи.