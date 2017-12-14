Знакомьтесь, Владислав Евглевский – путешественник, который едет автостопом от Мурманска до Владивостока с котом
Владислав Евглевский вместе с котом Сэмом 10 декабря вышли из Мурманска, уже преодолели 1 200 км, а всего им нужно пройти до Владивостока 10 000 и столько же обратно. Мы встретились с Владиславом в Петербурге и поговорили о том, зачем он решил проехать через всю страну и как животное переносит дорогу.
Идея путешествия пришла мне в голову в мае этого года. До этого я чем только не занимался: ценными бумагами, строительством, продажей продуктов, ремонтом, аналитикой, но мне быстро становилось скучно. Я люблю адреналин: когда на нормального человека едет поезд, он либо замирает, либо убегает, а я иду вперед. Сначала собирался идти до Дальнего Востока пешком — все путешествие заняло бы два года. Но когда начал обдумывать план, понял, что могу достигнуть своих целей в более короткий срок. Я решил автостопить, и к Новому году, скорее всего, уже буду во Владивостоке.
Путешествие — это работа над собой, и очень продуктивная. Я, например, всегда с большим трудом общался с незнакомыми людьми, мне было некомфортно что-то просить. А за четыре дня путешествия у меня появилось два десятка новых знакомых. Для меня вообще гораздо важнее не на города посмотреть, а узнать их жителей, научиться их понимать. Я хочу проработать внутренние барьеры, которые мешают мне развиваться как личности. На нас всю жизнь оказывается давление, у многих это порождает внутренние конфликты. Кто-то пить начинает, а я вот пошел по России. И уже сейчас чувствую себя гармонично, мне хорошо в этом нестабильном состоянии.
Чтобы работа была максимально продуктивной, я решил поместить себя в самые тяжелые условия из возможных: пошел в декабре, когда к этому не располагает ни погода, ни настроение людей на дорогах. И интервью я даю не для того, чтобы прославиться, а чтобы не было пути к отступлению. Если хочешь вырасти в короткий срок, нужно ставить себе сложные задачи.
Кота Сэма я подобрал на улице, и с трех месяцев он бывает со мной в походах: любит природу, его не пугают дождь и долгие прогулки. Меня его присутствие уберегает от лишнего риска: я нон-стопер, мне нравится проверять себя на прочность, а кот не позволяет переходить грань. Забочусь о нем больше, чем о себе — перед тем, как что-то сделать, в первую очередь думаю, каково будет Сэму. И если есть какой-то риск, лучше перестрахуюсь. В путешествии ему комфортно, в палатке он чувствует себя так вольготно, что точит об нее когти. Уже расцарапал один угол, приходится накрывать его тентом. В дороге Сэм сидит в рюкзаке — укутываю его в одежду, а если приходится долго стоять на морозе, грею руками.
Когда собирался, готовился не к автостопу, а к автономной жизни. Потому что я не знаю, что меня ждет, и дата моего возвращения все еще туманна. Может быть, меня никто не будет подвозить и мне действительно придется идти. Я подготовился к худшему, поэтому у меня с собой рюкзак весом 32 килограмма, из которых 13 — еда. Пока все идет гладко, максимум, который мы ждали машину – два часа, правда, была ужасная погода, сильный мелкий снег, так что было неприятно. Кажется, подбирают меня только из-за кота, потому что выгляжу я совсем страшно, как будто на войну собрался, в камуфляже и с бородой, а животное располагает.
Я выбрал камуфляжную одежду, потому что ее легко чистить, грязного тебя никто в машину не пустит. И она совсем не пропускает ветер. Но потом понял, что в темноте меня не видно, поэтому стараюсь в сумерки на дороге не стоять — если не получилось сесть в машину, разбиваю лагерь.
Мы с Сэмом уже успели попасть в одну аварию, в ней никто не пострадал, но мы потеряли несколько часов. Зато узнал, что дальнобойщики — очень крутое братство, все, кто проезжал мимо, предлагали помощь, старались предупредить своих о сложностях на дорогах.
Близкие, конечно, были в шоке от моей затеи, мама со мной простилась, как в последний путь. Отговаривали, но сейчас смирились. Думаю, они поймут, уже сейчас есть важные для меня результаты. Да, я на два месяца ушел от своего пятилетнего сына, но, уверен, реализовав этот проект, смогу дать ему больше. Понимаю, что выгляжу странно, но я точно не сумасшедший, у меня после армии даже первый уровень доступа к оружию и караульной службе, а такое психам не дают.
Я собираюсь продумать свой туристический проект, которым займусь сразу, как вернусь в Мурманск, это путешествие – фундамент для него. После таких тяжелых условий мне любой поход, даже экстремальный, будет казаться детской забавой.
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