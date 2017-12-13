Пьяный инспектор службы безопасности метро угрожал пассажирам пистолетом на «Старой деревне»

Инспектор службы безопасности петербургского метрополитена устроил пьяный дебош на станции метро «Старая деревня» в Петербурге 12 декабря, сообщает «Фонтанка».

Ранее сегодня пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что накануне 33-летний петербуржец устроил разборки с пассажирами метро и выхватил пистолет. Очевидцы сдали дебошира полиции. Когда его привезли в отдел, то оказалось, что у него есть травматический пистолет с разрешением на него и десять патронов.

На задержанного составили протокол за распитие спиртного в общественном месте. По данным агентства, выяснилось, что задержанный оказался инспектором службы транспортной безопасности метро. Он работает в подземке с 2012 года. Сейчас в отношении мужчины проводится служебная проверка, и хотя дебош он устроил в нерабочее время, но уже принято решение об увольнении, отмечает агентство.

По материалам «ДП»