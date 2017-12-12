В России появился телефон скорой лингвистической помощи

В России запустился проект для тех, кто обеспокоен чистотой русского языка - это горячая линия скорой лингвистической помощи, передает корреспондент «Российской газеты».

Любой житель страны может позвонить в будни с 7:00 до 14:00 по московскому времени по телефону +7 (3812) 219-112. На вопросы о русском языке ответят филологи. Со специалистами также можно связаться в Skype: modern_russian, через ask.fm или сайт проекта «Ошибок нет».

Консультанты проекта — лингвисты со всей страны: от Омска до Владивостока. По словам кандидата филологических наук, учредителя проекта «Современный русский», Тамары Скок, портал посещают люди из 130 стран мира, 95 % аудитории — школьники и студенты.