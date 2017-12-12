Чемпионку мира по танцам на колясках выгнали из петербургского магазина

Чемпионка мира по танцах на колясках Елена Лозко столкнулась с дискриминацией в одном из магазинов одежды в торговом центре «Купеческий двор» в Петербурге. Об этом сообщает «5 канал».

Женщина рассказала, что в магазине не было возможности примерить платье, которое она выбрала. Сотрудница магазина разрешила Лозко взять платье домой и вернуть его в случае если оно не подойдет. В разговор двух женщин вмешалась хозяйка магазина одежды - она заявила, что больше не пустит Лозко за порог.

Свои слова она аргументировала тем, что люди в инвалидных креслах отвлекают продавцов и занимают примерочные кабины в то время, как в магазине находятся «нормальные покупатели». Бизнесвумен также угрожала Лозко вызвать охрану и выгнать женщину силой.

Напомним, 13 ноября сотрудники кафе кинотеатра «Мираж синема» выдворили подростка с инвалидностью. 15 ноября руководство кинотеатра «Мираж Синема» в ТК «Атлантик Сити» отстранило от работы сотрудников кафе. Прокуратура Приморского района Петербурга начала проверку заведения и обнаружила нарушения в ТРК «Атлантик Сити». Торговый центр оказался не приспособлен для нужд маломобильных граждан. 12 декабря стало известно, что Прокуратура не нашла дискриминации в действиях сотрудников кафе.