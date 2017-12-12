«Глухие пешеходы»: в России введут несколько десятков новых дорожных знаков

На российских дорогах появится несколько десятков новых дорожных знаков и табличек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предварительный национальный стандарт (ПНСТ). Как сообщает издание, документ уже вступил в силу, а дополнительные знаки в виде эксперимента появились на улицах Москвы, Петербурга, Владимира и Саратова.

Среди новинок есть такие знаки, как «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы» (он будет устанавливаться в местах, где появление людей с нарушением слуха более вероятно). Кроме того, утвержден знак «Уступи всем, и можно направо»: он будет устанавливаться на перекрестках, где нет большого потока пешеходов и велосипедистов, и позволит поворачивать направо на красный, если это не мешает другим участникам движения.

Также появятся знаки-стрелки, указывающие на направление движения по полосам. На них может содержаться дополнительная информация о приоритете, запрете въезда или сквозного проезда. Среди прочего на улицах можно будет увидеть таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда он носит сезонный характер. Разработчики ПНСТ рассказали, что стандарт предполагает совмещенное использование знаков, что позволит сэкономить деньги и убрать с обочин «визуальный мусор».

Документ также разрешает наносить уточняющие сведения прямо на знак парковки, не используя дополнительную табличку. В Росстандарте объявили, что ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. Это первая существенная реформа в области дорожных знаков за 40 лет, пояснили в правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Учить новые правила водителям не придется: контентная составляющая большинства знаков не изменится.

По материалам «ДП»