Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в скором времени появятся «черные метки» на упаковках продуктов питания, которые могут быть «вредными». Об этом она рассказала в интервью газете «Известия».

​«Мы считаем, что информировать потребителя о составе продукта нужно максимально доступным способом. Сегодня есть требование о том, чтобы производитель все ингредиенты указывал на упаковке. Но вы же не будете каждый товар выбирать по пять-семь минут? Читать все мелким шрифтом да еще вспоминать, что значит тот или иной ингредиент, который там химическим языком написан?» — рассказала она.

В России четверть взрослого населения страдает ожирением, а более 35% жителей страны превышают рекомендуемое ежесуточное потребление соли. Ранее стало известно, что Минздрав также предложил маркировать продукты питания по трем группам в зависимости от содержания в них веществ и элементов, избыточное потребление которых может вызвать хронические заболевания. Речь в первую очередь идет о жирах, сахаре и соли.