Пользователи Twitter собрали средства для детей-сирот из Петербурга с помощью флешмоба

Житель Петербурга и блогер Сергей Д запустил в конце ноября флешмоб в Twitter по сбору средств для благотворительного проекта «Детские деревни SOS — Пушкин». Благодаря акции пользователям соцсети бза две недели удалось собрать 257 526 рублей. Деньги уже передали благотворительному проекту. 

В «Деревнях SOS» в семейных домах вместе с воспитателями и другими сиротами живут дети, оставшиеся без попечения родителей.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также