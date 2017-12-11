Пользователи Twitter собрали средства для детей-сирот из Петербурга с помощью флешмоба
Житель Петербурга и блогер Сергей Д запустил в конце ноября флешмоб в Twitter по сбору средств для благотворительного проекта «Детские деревни SOS — Пушкин». Благодаря акции пользователям соцсети бза две недели удалось собрать 257 526 рублей. Деньги уже передали благотворительному проекту.
Если кратко, то договоры пожертвования подписаны.— Сергей Д (@sd0107) 11 декабря 2017 г.
2 перевода в детскую деревню в Пушкине на общую сумму 257 526 рублей отправлены. Большой пост, конечно, потом будет.
Еще раз спасибо всем, за поддержку и участие в таком прекрасном деле!
Вы самые лучшие!
В «Деревнях SOS» в семейных домах вместе с воспитателями и другими сиротами живут дети, оставшиеся без попечения родителей.
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