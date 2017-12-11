Пользователи Twitter собрали средства для детей-сирот из Петербурга с помощью флешмоба

Если кратко, то договоры пожертвования подписаны.

2 перевода в детскую деревню в Пушкине на общую сумму 257 526 рублей отправлены. Большой пост, конечно, потом будет.

Еще раз спасибо всем, за поддержку и участие в таком прекрасном деле!

Вы самые лучшие!