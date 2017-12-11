Почему у меня задерживается доставка из онлайн-магазина?

7 декабря Федеральная таможенная служба запустила эксперимент, в рамках которого при покупках в зарубежных онлайн-магазинах россияне обязаны указывать ИНН и гиперссылку на товар.

Зачем это ФТС?

Чтобы убедиться, что вы не превысили беспошлинный порог ввоза товаров из-за границы. Максимум, который вы можете заказать в месяц, не платя дополнительный налог — 31 килограмм на сумму не больше 1000 евро. За каждый дополнительный килограмм необходимо платить четыре евро, а при превышении стоимости — 30% от излишка. Но есть вероятность, что с 1 июля 2018 года порог сократится в 50 раз — до 20 евро.

Новые требования распространяются на все посылки?

Нет, у «Почты России» есть специальные таможенные процедуры, поэтому ее эксперимент не коснется. Новые правила придется учитывать частным компаниям, таким как СДЭК, Boxberry, DPD, Pony Express, DHL. AliExpress, например, с их помощью совершает все экспресс-доставки.

Возникнут ли проблемы с получением уже заказанных товаров?

Да, новые правила действуют даже для покупок, совершенных до 7 декабря. Сейчас на таможне и складах авиаперевозчиков скопились тысячи товаров. «И зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС. К нововведениям никто не оказался готов», — заявил директор по развитию службы доставки Shiptor Андрей Лямин.

Как мне все-таки получить свою вещь?

Необходимо сообщить магазину свой ИНН по почте — сейчас онлайн-порталы спешно добавляют соответствующие поля на своих сайтах и в приложениях. Нововведения есть пока не у всех, например, AliExpress обещает запустить эту графу к концу этой недели. Но задержек, скорее всего, не избежать.

Что делать, если у меня нет ИНН?

Вы можете заполнить заявку на сайте Федеральной налоговой службы, и в течение пяти дней вам сделают ИНН. Получить свидетельство в бумажном виде можно в выбранном налоговом органе или по почте.

А если я не помню свой ИНН?

Узнать его можно на сайте ФНС, достаточно просто ввести паспортные данные.

Когда это закончится?

Вероятно, 1 июля 2018 года. Но если ФАС сочтет инициативу удачной, то действие новых правил будет продлено.