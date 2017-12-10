Минтранс закроет «Брусничное» для пассажирских автобусов

Дорога Выборг – Брусничное – имеет не самую хорошую репутацию. В 2017-м году на 16-м километре вылетел в кювет туристических автобус с 33 пассажирами на борту, трое из которых погибли.

Погрануправление заявляет, что, согласно результатам расчет, пропускная способность «Светогорска» и «Торфяновки» позволит принять автобусы с «Брусничного». Они также пояснили, что закрытие последнего пропускного пункта для автобусов связано с принятием мер безопасности, так как эта дорога особенно аварийна зимой.

Через КПП «Брусничное» добираются до Лаппеенранты. Всего между Россией и Финляндией курсируют 2 регулярных автобусных перевозчика – «Саймаа Экспресс» и «Совавто». Первый едет из Выборга, а второй – из Петербурга.

Член совета директоров «Совавто» Сергей Петросян отметил, что для его компании «не составит труда» сделать крюк 70 км через Иматру. При этом это не должно сказаться на стоимости билетов. Петросян также добавил, что аварии на Сайенском канале связаны с нарушениями правил дорожного движения или плохим техническим состоянием автобусов, что не касается регулярных перевозчиков. Но в целом решение закрыть «Брусничное» для автобусов – непродуманное. Он уверен, дорога на «Светлогорск» сложнее для автобусов, тогда как Сайенский канал обслуживают финны и там очень хорошее состояние дороги.

По материалам «ДП».