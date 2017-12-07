Стало известно, сколько будет стоить накрыть стол на Новый год в Петербурге

Росстат сообщил о том, как изменились цены на продукты для новогоднего стола в 2017 году в Петербурге.

Так, новогодний набор подорожал почти на 6% и обойдется петербуржцам в 6 638 рублей. В целом по стране дороже всего продуктовая корзина будет стоить в Чукотском автономном округе — 8 178 рублей.

В Петербурге стоимость салата оливье в этом году будет в среднем 344 рублей, а селедки под шубой - 169 рублей.

Помимо этого Росстат привел статистику по средним потребительским ценам на новогодние подарки (мягкие игрушки, тушь, кастрюлю, шоколад, смартфон, коньяк и другие). Посмотреть на них можно здесь.