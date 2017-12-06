Time назвал персонами года «нарушителей молчания» о сексуальном насилии

Американский журнал Time назвал человеком года «нарушителей молчания» (The Silence Breakers, хештэг #MeToo в twitter) — женщин, которые привлекли внимание к проблеме сексуальных домогательств в шоу-бизнесе и других сферах общественной жизни, сообщается в Twitter издания. На обложке нового номера журнала — групповое фото с актрисой Эшли Джадд, открыто рассказавшей о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, певицей Тейлор Свифт, бывшем инженере компании Uber Сьюсан Фоулер и другими женщинами.