Time назвал персонами года «нарушителей молчания» о сексуальном насилии
Американский журнал Time назвал человеком года «нарушителей молчания» (The Silence Breakers, хештэг #MeToo в twitter) — женщин, которые привлекли внимание к проблеме сексуальных домогательств в шоу-бизнесе и других сферах общественной жизни, сообщается в Twitter издания. На обложке нового номера журнала — групповое фото с актрисой Эшли Джадд, открыто рассказавшей о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, певицей Тейлор Свифт, бывшем инженере компании Uber Сьюсан Фоулер и другими женщинами.
На втором месте после подсчета голосов оказался президент США Дональд Трамп, на третьем — генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.
По материалам «ДП»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.