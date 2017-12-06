Прокуратура Петербурга нашла нарушения в ТРК, из которого выгнали подростка с инвалидностью

Прокуратура Петербурга провела проверку ТРК «Атлантик Сити» на улице Савушкина, где 13 ноября сотрудники кафе кинотеатра выгнали подростка в инвалидном кресле.

В ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили нарушения - ТРК не приспособлен для нужд маломобильных граждан.

«Прокуратурой решается вопрос о внесении актов реагирования и привлечении к административной ответственности руководства торгово-развлекательного комплекса. Руководство вызвано в прокуратуру для объяснений», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 13 ноября жительница Петербурга Лариса Баданина написала «ВКонтакте» пост, что ее сына в инвалидной коляске выгнали из кафе кинотеатра «Мираж Синема» в петербургском торговом центре «Атлантик Сити». К своему посту она прикрепила аудиозапись разговора сына с сотрудниками кинотеатра. После этого руководство кинотеатра «Мираж Синема» в ТК «Атлантик Сити» отстранило от работы сотрудников, которые выгнали 13 ноября подростка с инвалидностью и его друзей.