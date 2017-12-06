В России начали запрашивать ИНН для получения посылки из зарубежных интернет-магазинов

Федеральная таможенная служба (ФТС) усложнила условия доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов: с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года пройдет эксперимент, в рамках которого операторы экспресс-доставки запросят у получателей ИНН и ссылки на приобретенные товары, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Представление ИНН необходимо для однозначной идентификации физического лица для целей учета стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес данного лица в течение календарного месяца», — пояснили в пресс-службе.

Ссылки на товары необходимы таможне для контроля стоимости и веса товаров, то есть для проверки порога беспошлинного ввоза. Сейчас он ограничен 1 тыс. евро или 31 кг в месяц. Данная инициатива ФАС, как заявили «Коммерсанту» участники рынка доставки (Shopfans, Boxberry, Pochtoy.com), может привести к задержкам при оформлении посылок из-за рубежа. Покупатели уже стали получать уведомления от логистических компаний, которые занимаются доставкой покупок с Amazon, eBay, iHerb и других сайтов, о необходимости указывать ИНН. Источники издания сообщили, что компании в своих рассылках ссылаются на приказ ФТС, который вступает в силу 7 декабря.

Нововведения не коснутся тех клиентов, которые получают посылки «Почтой России». У компании есть специальные таможенные процедуры, поэтому требования ФТС на нее не распространятся. ФТС в настоящий момент тестирует Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов (ЕАИС ТО). В ней будут храниться паспортные данные, ИНН, а также сведения о стоимости товаров получателя в евро и рублях, весе товаров и другие данные. На основе этой информации будет приниматься решение о требовании таможенной пошлины.

По материалам «ДП»