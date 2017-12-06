Петербурженки запустили флешмоб против «идеальных» селфи

@miliyollie :"в жизни у меня очень активная мимика, но мне до сих пор сложно выкладывать фотографии, где это видно, потому что мы в инстаграме до сих пор неосознанно копируем глянец и выставляем только "правильные" фотографии. все бодипозитив профили как раз на своем примере показывают, что глянцевые фотографии - не единственное, что ты имеешь право выложить. ты можешь выкладывать в свой инстаграм все, что ты хочешь (и никто не имеет права тебя за это осуждать, принижать и унижать). да, это может быть сложно, да, это так. эти селфи - с лета. они мне очень нравятся своей непосредственностью и искренностью, тем, какое мое лицо забавное в своей мимике. я хотела выложить их около двух месяцев и мне было страшно это делать просто потому, что все фото, которые я вижу в инстаграме, обходятся без ярко выраженной мимики. но потом я дозрела и теперь думаю: к черту! хочу - значит, могу выложить 🦄 @siberian_spring предложила создать флешмоб с хэштегом #твоелицовсегданорма под которым вы можете выкладывать свои фотографии, где вы не боитесь показывать свою мимику и это суперская идея и я надеюсь что вы присоединитесь и вместе мы сломаем барьеры хотя бы в своих головах на этот счет! 💖" ➖➖➖➖ Для всех, кто со мной общается не секрет, что я человек с СУПЕР подвижным лицом😀 За пару секунд могу поменять до 10 выраженй моськи и считаю это нормальным! Ребята, эмоции это круто! И если человек может и хочет их выражать их мимикой, не надо его за это осуждать, окей? Всем сердцем поддерживаю #твоелицовсегданорма Присоединяйся к нам⤴

Публикация от Катюша Весна 🌸СИБИРЯК В ПИТЕРЕ (@siberian_spring) Дек 1 2017 в 7:27 PST