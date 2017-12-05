Милонова предложили лишить депутатских полномочий из-за его участия в шоу Big Russian Boss

Член «Открытой России» Артем Владимиров написал обращение к председателю комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршбе с предложением лишить депутата Госдумы Виталия Милонова от депутатских полномочий из-за его участия в передачах «Real Talk c Вованом и Лексусом» и Big Russian Boss Show». По его мнению, участие депутата в шоу, где ведущие используют обсценную лексику, недопустимо.

«Я считаю, что участием в подобных шоу депутат порочит образ депутата Государственной думы, а также образ Санкт-Петербурга (от которого он избирался, жителем которого я являюсь) как культурной столицы России», — заявил Владимиров.

Во время шоу Big Russian Boss Милонов сравнил геев с наркоманами, рэп с попсой а также назвал главные по его мнению недостатки в работе депутатов.